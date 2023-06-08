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Ümraniye'de döküm atölyesinde patlama sonrası yangın

Ümraniye'de döküm atölyesinde patlama sonrası yangın
Ümraniye'de döküm atölyesinde patlama sonrası yangın

Ümraniye İMES Sanayi Sitesinde bir döküm atölyesinde bulunan madende patlama meydana geldi. Yanma meydana gelen atölyede yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Ümraniye İMES Sanayi Sitesi C-11 sokak üzerinde bulunan 2 katlı döküm atölyesinde sabah 07.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm atölyesinde bir işçinin çalışması sırasında içeride bulunan madende patlama meydana geldi. Atölyede bazı kısımlar patlama sebebiyle alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında içeride bulunan işçi yara almadan kurtuldu.

“İçeride mazot veya boya var”

Nihat Yürür, “İçeride maden var, patladığından dolayı yukarıda mazot veya boya var. Onlara geldiği için alev aldı. Burası dökümhane. Yaralı yok, içeride sadece ben vardım” dedi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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