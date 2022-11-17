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Ümraniye'de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti

Ümraniye'de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti
Ümraniye'de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti

Ümraniye’de bir hırsız sokakta park halinde bulunan lüks otomobili çaldı. Saniyeler içinde yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 LJ 5698 plakalı lüks otomobilin yanına gelen hırsız, elini kolunu sallayarak otomobili saniyeler içinde çaldı. Şahsın otomobile kendi aracıymış gibi binerek uzaklaşması dikkat çekti. Araç sahibi Erkan Güz otomobilinin çalındığını, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için dışarıya çıktığında fark etti. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu

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