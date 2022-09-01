Ümraniye'de halı sahada iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Ümraniye'de Karabekir halı sahasında yaşanan olayda, maç yapan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sahadaki diğer kişilerin de kavgaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bir grup kişi birbirlerine saldırırken sahadaki diğer kişiler de kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı. Halı sahada birbirlerine giren şahıslar, beraberindeki diğer kişilerin çabasıyla birbirlerinden ayrıldı. Halı sahada bulunan iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Yasin Uğur