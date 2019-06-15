İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümraniye'de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı

Ümraniye'de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı
Ümraniye'de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı

Ümraniye’de, iddiaya göre, gaz pedalı takılan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Otobüsün yoldaki minibüs ve otomobillere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Ümraniye’de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı - Tıkla İzle

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı sıkıştı. Kontrolden çıkan otobüs, önünde bulunan minibüs ve otomobillerin arasına daldı. Önündeki araçlara çarparak durabilen otobüs ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale burada sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Metin Başar


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.