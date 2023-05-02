Ümraniye'de hatalı sollama kazaya neden oldu

Kaza, geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde hızlı bir şekilde seyreden 2 motosiklet sürücüsü, hatalı sollama yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosikletliye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Kaza sonucu motosiklet sürücülerinden biri yaralandı. Kaza sonrası yoldaki bir minibüs şoförü yardım etmek için aracını emniyet şeridine çekip yardıma koştu. Yaralı motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza anı ve sonrası araç kamerasına yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Aykut Zor

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