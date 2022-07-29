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Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada

Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada
Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada

Ümraniye’de bir cami avlusuna gelen şüpheli şahıs, hayrat çeşmesinin musluğunu çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Ümraniye’de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hayırsever tarafından cami bahçesine yaptırılan hayrat çeşmesinin muslukları çalındı. Cami bahçesine giren şüpheli şahıs önce etrafını kontrol etti ardından çeşmeye yaklaşarak musluğu yerinden çıkartarak çaldı.

Şüpheli şahıs, hızla olay yerinden uzaklaşırken yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Aynı camiye ait şadırvan bölümünde bulunan musluklarında kısa süre önce çalındığı öğrenildi. Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“Biz takıyoruz, o çalıyor“

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Cevat Aysel, “Bunu yapan kişide insanlık yok. Burası hastaneye yakın. İnsanlar bu çeşmeden su içiyordu. Biz takıyoruz, o çalıyor. Burası milletin malı. Bu şekilde olmaz. Buradaki musluğu çalmakla yetinmeyip şadırvandaki muslukları da çalıyor. Bunları gidip 10 liraya satıyor. Değer mi? Konuyla ilgili şikayetimizi yaptık. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz” dedi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

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