İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümraniye'de hırsızlar sitenin deposunu soymaya doyamadılar

Ümraniye'de hırsızlar sitenin deposunu soymaya doyamadılar
Ümraniye'de hırsızlar sitenin deposunu soymaya doyamadılar

Ümraniye’de bir siteye dadanan ve 6 aydır aralıklarla girdikleri sitenin deposundan malzeme çalan hırsızlar, site sakinlerini bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde sitenin deposuna yeniden giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de hırsızlar sitenin deposunu soymaya doyamadılar - Tıkla İzle

Olay, Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi Hicre Sokak üzerinde bulunan Sıla sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 dairelik Sıla sitesine dadanan hırsızlar yaklaşık 6 aydır aralıklarla sitenin deposuna girerek malzeme çaldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde ise site deposuna yeniden giren hırsızlar depoda buldukları eşyaların tamamını çaldı. Site sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay emniyete intikal etti. Olay yeri inceleme ekipleri depodan parmak izi alarak hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışmalara başladı. Sitenin deposuna giren hırsızların soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

İLGİLİ HABER
Turşu hırsızı kamerada Turşu hırsızı kamerada
İLGİLİ HABER
Ankara Emniyetinden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı
İLGİLİ HABER
Eskişehirden Bursaya hırsızlık için geldiler: Şehirlerarası hırsızlık kamerada Eskişehir'den Bursa'ya hırsızlık için geldiler: Şehirlerarası hırsızlık kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.