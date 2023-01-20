Ümraniye'de hırsızlar sitenin deposunu soymaya doyamadılar

Olay, Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi Hicre Sokak üzerinde bulunan Sıla sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 dairelik Sıla sitesine dadanan hırsızlar yaklaşık 6 aydır aralıklarla sitenin deposuna girerek malzeme çaldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde ise site deposuna yeniden giren hırsızlar depoda buldukları eşyaların tamamını çaldı. Site sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay emniyete intikal etti. Olay yeri inceleme ekipleri depodan parmak izi alarak hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışmalara başladı. Sitenin deposuna giren hırsızların soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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