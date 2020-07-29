Ümraniye'de hurdalık alanda yangın paniği

Dudullu'da bulunan bir hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere yangın tüpü ve hortum ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdalık alanda çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olaydan can kaybı olmazken polis inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Ramazan Karadeniz, “Bir koku geldi. Onun üzerine çıktığımız baktığımız zamanda hurdacıdan yükseliyordu. Ondan sonra hemen arkadaşlar içeriden yangın tüplerini aldılar. 3 tane yangın tüpüyle müdahale ettik ama etkisiz kaldı. Çünkü bayağı alevlenmişti. İtfaiye gelene kadar daha da alevlendi. Sonrasında itfaiye geldi, söndürdü. Herhangi bir can kaybı falan yok” dedi.

Halit Arslan