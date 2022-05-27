Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı

Yangın, saat 07.00 sıralarında Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir hurdalık deposunda meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın kapalı olduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle hurdalık alanda yangın çıktı.

İLGİLİ HABER Otelin havuzunda çıkan yangın panikletti

Alevler, hurdalık deposunun yan tarafında bulunan bir binaya da kısmen sirayet etti. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken hurdalık deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Uyuyorduk"

Yaşanan olaya ilişkin hurdalık deposu ortaklarından Ramazan Karabacak, "Biz evdeydik. Uyuyorduk. Komşular yangın çıktığını söyledi. Yaralı yok ama maddi hasarımız var.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu



İLGİLİ HABER Alanya’da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

İLGİLİ HABER Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın