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Ümraniye'de İETT otobüsünün klima borusu patladı, bir yolcunun yüzü yandı

Ümraniye'de İETT otobüsünün klima borusu patladı, bir yolcunun yüzü yandı
Ümraniye'de İETT otobüsünün klima borusu patladı, bir yolcunun yüzü yandı

Ümraniye TEM Otoyolunda seyir halinde olan İETT otobüsünün klima borusunda patlama meydana geldi. Klima borusundan akan kaynar sular ise otobüste bulunan bir yolcunun üzerine döküldü. Yüzüne kaynar su dökülen yolcu hafif şekilde yaralandı.

Ümraniye’de İETT otobüsünün klima borusu patladı, bir yolcunun yüzü yandı - Tıkla İzle

Olay, Ümraniye TEM Otoyolunda 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli-Kadıköy hattında çalışan 18K numaralı İETT otobüsünde seyir halinde olduğu esnada klima borularında patlama meydana geldi. Patlayan klima borusunun içerisinde bulunan kaynar su ise otobüste bulunan bir yolcunun yüzüne döküldü. Akan kaynar su sebebiyle yüzü yanan yolcu hafif şekilde yaralandı. Arıza yapan İETT otobüsünün içerisindeki yolcular ise başka bir otobüse binerek ayrıldı.

Emre Sertdemir - Yasin Uğur
 

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