Ümraniye'de İETT otobüsünün klima borusu patladı, bir yolcunun yüzü yandı

Olay, Ümraniye TEM Otoyolunda 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli-Kadıköy hattında çalışan 18K numaralı İETT otobüsünde seyir halinde olduğu esnada klima borularında patlama meydana geldi. Patlayan klima borusunun içerisinde bulunan kaynar su ise otobüste bulunan bir yolcunun yüzüne döküldü. Akan kaynar su sebebiyle yüzü yanan yolcu hafif şekilde yaralandı. Arıza yapan İETT otobüsünün içerisindeki yolcular ise başka bir otobüse binerek ayrıldı.
Emre Sertdemir - Yasin Uğur
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.