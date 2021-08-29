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Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Ümraniye’de iki grup arasında alacak verecek meselesi üzerine çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anına ilişkin dehşet dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

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Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde Merkez Camii'nin çay ocağının bahçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Gruptakilerin arkadaşlarının gelmesi üzerine kavga cadde üzerine taştı. Vatandaşların ve esnafın araya girmesi üzerine kavga güçlükle durdurulabildi. Kavga sonrası taraflar araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ahmet Yıldırım, “Biraz önce 3 kişi orada tartışarak konuşuyorlardı. Tek olan kişi bir anda birilerini aradı, zannedersem polisi aradı çabuk gelsinler dedi. Aralarında bir para muhabbeti vardı galiba 2 kişi 1 kişinin yakasından tuttu bırakmadılar. Daha sonra 5-6 kişi ters istikametten gelip bu adamlara saldırdılar o anda kavga başladı ortalık curcuna oldu. Daha sonra binip arabaya kaçıp gittiler” dedi.

Ömer Karaoğlu
 

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