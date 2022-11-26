Ümraniye'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, ağır yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. isimli şahıs, 34 TK 5368 plakalı Volkswagen marka otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren S.D. yavaş ilerleyen trafikte önce önünde bulunan 54 B 8763 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride sürüklenerek park halinde bulunan 34 PL 1777 plakalı Isuzu marka kamyonete çarparak durabildi.
Ömer Karaoğlu - Metin Başar
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