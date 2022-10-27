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Ümraniye'de kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi

Ümraniye'de kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi
Ümraniye'de kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi

Ümraniye’de otobüste bir kişinin kalp krizi geçirdiğini fark eden yolcular durumu şoföre bildirdi. Şoför, güzergahını değiştirerek kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Otobüste yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Ümraniye’de kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi - Tıkla İzle

Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde otobüse binen yaşlı adam bir süre sonra rahatsızlandı. Araçtakiler tarafından durumu kontrol edilen yolcunun kalp krizi geçirdiği fark edildi. Bunun üzerine hemen şoföre haber verildi. Olayı fark eden otobüs sürücüsü Erbil Kavacık, aracını hastaneye sürdü. Kornaya basarak sürücülerden öncelik isteyen şoför, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yolcu tedavi altına alındı.

Aykut Zor - Metin Başar - Onur Hamzaoğlu

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