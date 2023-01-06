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Ümraniye'de kombi hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de kombi hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de kombi hırsızlığı kamerada

Ümraniye’de tadilat yapılan bir aparmanın dairesinden 2 adet demirdöküm kombiyi çalan şahıslar, güvenlik kamerasına yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye’de kombi hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 3 Aralık 2022 tarihinde Ümraniye'nin Yamanevler Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, tadilat işleri olan apartmanda, 3 şahsın apartman dairesinde bulunan 2 adet demirdöküm kombiyi çalarak bölgeden uzaklaştıklarını belirledi.

Yapılan incelemelerin devamında tespiti yapılan şüpheli şahıslardan Y.B. isimli şahıs Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir cadde üzerinde 4 Ocak 2023 tarihinde yakalandı. Şüphelilerin çalıntı kombileri Elmalıkent Mahallesi'nde yer alan bir iş yerine sattıkları tespit edildi. Çalınan malzemeler bahse konu iş yerinde aynı gün ele geçirildi.

Ömer Karaoğlu

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