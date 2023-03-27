Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kameraya yansıdı

Olay, Ümraniye'de Cemil Meriç Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Diğer grup ile tartışma yaşayan iki şahıs, daha sonra yanlarına pompalı tüfek alarak tartıştıkları grubun olduğu yere motosikletle geldi. Elinde pompalı tüfek ile motosikletten inen şahıs ile diğer grup arasında sözlü münakaşa yaşandı. Kendilerine tüfek doğrultulan gençler, korku ile yakınlarındaki markete sığındı. Pompalı tüfekli saldırgan, marketin içerisine doğru ateş açtı. Marketin sahibi İsmail Gonca, masanın altına sığınarak saçmalardan şans eseri kurtuldu. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden motosikletle ayrıldı. Şans eseri saçmaların isabet etmemesiyle olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Marketin camları, duvar ve bazı ürünler ise saçmaların isabet etmesiyle zarar gördü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

"Olduğum yerde dursam suratıma saçmalar gelecekti"

Pompalı tüfekle ateş açılan dükkanı sahibi İsmail Gonca, "Dükkanın yanında gençler arasında tartışma oldu. Tartışma sırasında bir el silah sesi duydum. Silah sesinden sonra gençler benim dükkana sığındılar. Pompalı tüfekle gelen şahıs da dışarı çıkmalarını istedi. Dışarı çıkmayınca bu sefer dükkanın içerisine camdan ateş etti. Sonra motosikletli birisi onu dükkanın önünden aldı götürdü. Diğer şahıslar da sonra dükkandan çıktılar. Ben içerideydim, masanın altına sığındım. Zaten olduğum yerde dursam suratıma saçmalar gelecekti. Yaralanan olmadı, herkes dükkanın her bir köşesine sığındı" dedi.

Mehmet Kurt - Emre Sertdemir - Cüneyt Sevindik

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