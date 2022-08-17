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Ümraniye'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

Ümraniye'de mobilya atölyesinde korkutan yangın
Ümraniye'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

Ümraniye’de faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin cila bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye’de mobilya atölyesinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 11.45 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin bodrum katında bulunan cila bölümünde meydana geldi. Cila bölümünden çıkan yoğun duman kısa sürede tüm binayı sardı. Dumanları fark eden işyeri çalışanları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İşyerinde çalışan bir vatandaş, “Cilahanedeki lamba, boya ve tinerlerin olduğu yere düşmüş. Düşünce tutuşmuş. Çok fazla duman çıkıyor ama yanmamış, yanacak bir şey yokmuş. Sadece boya yanıyormuş. Çalışanların da hepsi dışarıda, kimsede bir şey yok” dedi.

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