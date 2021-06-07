Ümraniye'de motosiklet kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı

Kaza geçen Cuma günü Ümraniye'de Ihlamurkuyu Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde süratle ilerleyen motosikletli kurye ile motosikletli sürücü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle sürücüler yola savrulurken, motosikletlilerin yardımına mahalleli koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası 2 motosikletli sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Mehmet Kurt

