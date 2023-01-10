Ümraniye'de sokak köpeklerine ateş eden saldırganının önünde siper oldu

Olay, Ümraniye'de bulunan Mimar Sinan Parkı'nda 21 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem Gürel'in parkta köpekleri beslediği sırada aynı mahallede oturan Sinan D. isimli şahıs elinde silahla parka geldi. Sokak hayvanların silahla ateş eden şüpheli Sinan D., ‘Duman' isimli köpeği yaraladı. Bu sırada adamın önüne geçerek engellemeye çalışan Özlem Gürel, adeta canını siper etti. Gürel'in saldırganın yakasından tutup, ‘Sen ne yapıyorsun? Onları korumak için canım çıkıyor, beni vurursan vur' demesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

“Çocukluğumdan beri köpeklerden çok korkarım”

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Sinan D. ifadesinde, parktan geçtiği sırada köpeklerin üzerine doğru geldiğini, evden silahını alıp tekrar parka gittiğini anlatarak, "Köpekleri korkutmak için silahımı havaya sıkacaktım ancak parktaki kadın üzerime geldi. Köpeklerden birine ateş ettim. Daha kötüsü olabilirdi, ancak iyi ki olmadı. Çocukluğumdan beri köpeklerden çok korkarım. Bu korkumu bir türlü yenemedim" diye kendini savundu.

Şüpheli hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı

Savcılık ifadesinin ardından ‘hayvana işkence etme' ve ‘silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi. Hakimlik ayrıca şüphelinin silah bulundurmamasına ve taşımamasına karar verdi.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu

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