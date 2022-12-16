Ümraniye'de solladığı araçla çarpışan cipin takla attığı kaza kamerada

Kaza, Ümraniye'de Tavukçuyolu Caddesi üzerinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fiat markalı hafif ticari aracıyla ilerleyen Erdal Tekin, arkasından gelerek kendisini sollamakta olan cipi fark etmeden direksiyonunu sola kırdı. O esnada hafif ticari aracı sollamakta olan Hyundai markalı cip, ticari araçla çarpışarak takla attı. Yolda ters şekilde yatan cipin sürücüsü Necati Açıkgöz kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan eşi Gülsevim Açıkgöz ise hafif yaralandı. Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan Gülsevim Açıkgöz ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Kurt

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