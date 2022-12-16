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Ümraniye'de solladığı araçla çarpışan cipin takla attığı kaza kamerada

Ümraniye'de solladığı araçla çarpışan cipin takla attığı kaza kamerada
Ümraniye'de solladığı araçla çarpışan cipin takla attığı kaza kamerada

Ümraniye’de önündeki ticari aracı sollamaya çalışan bir cip, ticari aracın sürücüsünün direksiyonunu sola kırmasıyla araçla çarpıştı. Ticari araçla çarpışan cip takla atıp sürüklendikten sonra yolda ters yattı. Cipin içerisindeki 2 kişiden biri hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de solladığı araçla çarpışan cipin takla attığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Ümraniye'de Tavukçuyolu Caddesi üzerinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fiat markalı hafif ticari aracıyla ilerleyen Erdal Tekin, arkasından gelerek kendisini sollamakta olan cipi fark etmeden direksiyonunu sola kırdı. O esnada hafif ticari aracı sollamakta olan Hyundai markalı cip, ticari araçla çarpışarak takla attı. Yolda ters şekilde yatan cipin sürücüsü Necati Açıkgöz kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan eşi Gülsevim Açıkgöz ise hafif yaralandı. Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan Gülsevim Açıkgöz ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Kurt

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