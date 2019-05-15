Ümraniye'de şüpheli paketten bomba çıktı

Ümraniye'deki Hacegan Hatıra Ormanı'nın metal çitlerinde yenileme çalışması yapan belediye işçileri, metal çitlerin dibinde şüpheli bir pakete rastladı. Poşetler içerisinde tüp benzeri metal bir cisim ve kabloları gören işçiler, acilen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ana caddedeki ulaşım önce tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı ve çekilen güvenlik şeridi ile insanların olay yerine yaklaşması engellendi. Çok sayıda polis de caddeden geçmeye çalışan vatandaşları uyararak uzaklaştırdı. Caddenin karşısında bulunan dükkan ve evlerde bulunan vatandaşlardan ise kapılarını ve pencerelerini sıkıca kapatıp binanın diğer tarafına geçmeleri istendi.

Bomba uzmanının yaptığı ön incelemeler sonrasında, paketin bomba olduğu değerlendirildi. Çitlerin dışına getirilen cihazla bombanın uzaktan kumandalı olma ihtimaline karşı önlem alındı. Caddedeki trafik akışı da her iki yönden durduruldu. Daha sonra özel kıyafetini giyerek ormanın içerisinden düzeneğe yaklaşan bomba uzmanı, pakete dikkatlice fünyeyi yerleştirdi. Çok sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde fünye büyük bir gürültüyle patlatıldı. Bu sayede bomba da etkisiz hale getirilmiş oldu.

Paketin içerisinde amonyum nitrat destekli el yapımı patlayıcı olduğu tespit edilirken, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, patlatılan paketteki incelemelerini uzun süre devam ettirdi. Caddenin hemen karşısındaki ev ve dükkanların bulunduğu binalar, caddedeki yoğun trafik ve olay yerinin Ümraniye Cezaevi'nde yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunması değerlendirildiğinde, bombanın etkisiz hale getirilmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu.

Paketi fark eder etmez polisi arayarak facianın önüne geçilmesinde katkısı bulunan belediye işçilerinden Murat Karalı, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Dikenli çelik tellerin tamiratını yapıyorduk. Bir anda, yere saklanmış çelikten, varil gibi ufak bir şey fark ettik. İlk başta pislik sandık. Açmaya başladığımızda kabloları gördük. Siyah folyo gibi malzemelere sarılmıştı. Bunu görünce hemen biz oradan uzaklaştık ve polisi aradık. Polis ekipleri geldi ve bizi de uzaklaştırdılar. Sonra da gerekeni yaptılar.” ifadesini kullandı.

Caner Evyapan - Metin Başar