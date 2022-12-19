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Ümraniye'de yaşlı yolcunun cüzdanını çaldılar

Ümraniye'de yaşlı yolcunun cüzdanını çaldılar
Ümraniye'de yaşlı yolcunun cüzdanını çaldılar

Ümraniye’de hırsızlar, uzun yolculuk yapan yolcuların dinlenmek için indiği otobüs terminalinden gözüne kestirdikleri yaşlı yolcunun 'perdeleme' yöntemiyle cüzdanını çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de terminal hırsızları iş başında: Yaşlı yolcunun cüzdanını çaldılar - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bulunan bir otobüs terminalinde yaşandı. İddiaya göre bir grup, uzun yolculuk yapan yolcuların dinlenmek için indiği otobüs terminalinden gözüne kestirdikleri yaşlı yolcuya yanaşarak perdeleme yöntemiyle cüzdanını çaldı. Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 2 hırsız, gözüne kestirdiği yaşlı yolcuyu takip ettiği, ardından yaşlı yolcunun otobüse bindiği sırada perdeleme yöntemiyle cüzdanını çalarak kaçtığı, yaşlı yolcunun ise cüzdanının çalındığını anlayınca çaresizce otobüsten indiği görülüyor. Diğer görüntülerde ise şüphelilerin farklı tarihlerde farklı yolcuların yanına yanaşarak hırsızlık yapma girişimleri görülüyor.

Cüneyt Sevindik - Sevgi Canpolat - Mehmet Kurt

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