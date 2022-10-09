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Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi

Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi
Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi

Ümraniye’de trafikte iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Ailelerinin de karıştığı kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi - Tıkla İzle

 Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahıslar birbirlerini darp etmeye başladı. Orta refüjde kavga eden şahısların eşleri de kavgaya dahil oldu. Kadınların da birbirine girdiği kavgaya çevredeki sürücüler müdahale etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga o sırada yoldan geçen başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Yasin Uğur
 

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