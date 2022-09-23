Ümraniye'de yol verme kavgasında kan aktı: 7 yerinden bıçaklandı

Olay geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir





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