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Ümraniye'de yol verme kavgasında kan aktı: 7 yerinden bıçaklandı

Ümraniye'de yol verme kavgasında kan aktı: 7 yerinden bıçaklandı
Ümraniye'de yol verme kavgasında kan aktı: 7 yerinden bıçaklandı

Ümraniye'de hafif ticari araç sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan Berk D. saldırganın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “ Ben hastaneden taburcu olmadan, bıçaklı saldırgan serbest bırakılmış” dedi.

Ümraniye’de yol verme kavgasında kan aktı: 7 yerinden bıçaklandı - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

 

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