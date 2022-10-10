Ümraniye'de yol verme kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı. Hafif ticari araç sürücüsüne sinirlenen otomobil sürücüsü yumruklarla müdahale etti. Hafif ticari araç sürücüsü otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Aykut Zor - Doğan Can Cesur

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