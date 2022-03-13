İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar
Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar - Tıkla İzle

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

İLGİLİ HABER
Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti
İLGİLİ HABER
Fatihte 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı Fatih’te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı
İLGİLİ HABER
Arnavutköyde kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı
İLGİLİ HABER
İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı: Kazada büfedeki görevli yaralandı İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı: Kazada büfedeki görevli yaralandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.