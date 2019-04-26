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Ümraniye'de zincirleme trafik kazası; 1 yaralı

Ümraniye'de zincirleme trafik kazası; 1 yaralı
Ümraniye'de zincirleme trafik kazası; 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası hurdaya dönen araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 02:00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye'den Ataşehir istikametine giden sürüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobile aynı yönde seyir halinde olan 5 aracın daha çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluşurken, polis iki şeridi trafiğe kapattı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

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