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Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı
Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

İstanbul Ümraniye’de 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1’i ağır 8 vatandaş yaralandı.

Ümraniye’de zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde Baraj yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 17.00 sıralarında medyana geldi. Kazaya, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüs karıştı. 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 vatandaş ağır yaralanırken, aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi ise hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların içerisinden çıkarılan yaralı vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Halit Arslan - Ömer Karaoğlu

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