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Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Jorquera'nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşunda kaleci Burak, meşin yuvarlağı çeldi.

39. dakikada Ramazan'ın sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada sol kanattan Serkan pasında orta sahada topu alan Hasic'in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

68. dakikada ceza sahası içinde Sobiech'in aşırtma vuruşunda kaleci Burak'ı üzerinden giden topu Tarık son anda çizgiden çıkardı.

Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Bahadır Taşdelen dk. 72), Hasic (Yunus Emre Mertoğlu dk. 84 ?), Bentley, Nouri, Gimbert (Mücahit Can dk 72.)
Yedekler: Enes, Emre, Muharrem, Erdem, Tonci Mujan, Mustafa
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Erdal dk. 89 ?), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir (Alparslan dk. 59), Attamah, Zeki Yıldırım, Erik Sabo, Alassane (Emeghara dk. 82 ?), Jorquera, Sobiech
Yedekler: Murat, Koray, Çağrı, Engin, Muhammed, Efe
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Hasic (dk. 40) (Ümraniyespor), Fatih Kuruçuk (dk. 39) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Serkan Göksu, Glumac, Yunus Emre Gedik, Tarışk Tekdal (Ümraniyespor), Attamah, Sobiech (Fatih Karagümrük)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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