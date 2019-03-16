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Ümraniyespor evinde kaybetti

Ümraniyespor evinde kaybetti
Ümraniyespor evinde kaybetti

Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’i konuk etti. Gazişehir, geriye düştüğü mücadeleden Kerim’in golleriyle 2-1 galip ayrılmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR 

13. dakikada Leandirho ceza sahası içinde topla buluştu. Dengesini kaybeden Leandrinho pasını Alaaddin'e çıkardı. Bu futbolcunun pasında Emircan şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.
31. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gazişehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Emircan'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Muhammed topu ağlara göndermeyi başardı. 1-0
34. dakikada gelişen Gazişehir atağında Mehmet Erdem sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Oğulcan kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta gitti.
38. dakikada Gazişehir savunmasında Oğuz'un yaptığı büyük hatada topu kapan Leandrinho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.
45. dakikada Oğulcan rakip yarı sahada kaptığı topla Ümraniyespor ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Kerim'i gördü. Kerim de topa gelişine vurarak beraberliği getiren isim oldu. 1-1
73. dakikada Gazişehir Gaziantep'in yakaladığı kontratakta Igor, savunmanın arkasına sarkan Kerim'i gördü. Ceza sahasına girer girmez şutunu atan Kerim, takımını öne geçiren isim oldu. 1-2

KÜNYE 

Stat: Ümraniye Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Satman, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Burak (Metin dk. 77), Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir, Timur (Madinda dk. 69), Muhammed, Leandrinho (Vasilogiannis dk. 61), Recep, Emircan, Atabey
Yedekler: Tarık, Gökhan, Dialiba, Bahadır
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Uğur Arslan, Ahmet, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan, Oğulcan (Erhan dk. 90+1 ?), Igor, Kerim (Cihat dk. 86 ?), Sow (Poepon dk. 66)
Yedekler: Nihat, Rıdvan, Mücahit, Kenan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Muhammed (dk. 31) (Ümraniyespor), Kerim (dk. 45 ve 73) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Alaaddin, Yasir (Ümraniyespor), Uğur Arslan, Kerim, Oğuz (Gazişehir Gaziantep)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

 

 

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