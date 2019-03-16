Ümraniyespor evinde kaybetti

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Leandirho ceza sahası içinde topla buluştu. Dengesini kaybeden Leandrinho pasını Alaaddin'e çıkardı. Bu futbolcunun pasında Emircan şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.

31. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gazişehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Emircan'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Muhammed topu ağlara göndermeyi başardı. 1-0

34. dakikada gelişen Gazişehir atağında Mehmet Erdem sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Oğulcan kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Gazişehir savunmasında Oğuz'un yaptığı büyük hatada topu kapan Leandrinho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.

45. dakikada Oğulcan rakip yarı sahada kaptığı topla Ümraniyespor ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Kerim'i gördü. Kerim de topa gelişine vurarak beraberliği getiren isim oldu. 1-1

73. dakikada Gazişehir Gaziantep'in yakaladığı kontratakta Igor, savunmanın arkasına sarkan Kerim'i gördü. Ceza sahasına girer girmez şutunu atan Kerim, takımını öne geçiren isim oldu. 1-2

KÜNYE

Stat: Ümraniye Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Satman, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Burak (Metin dk. 77), Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir, Timur (Madinda dk. 69), Muhammed, Leandrinho (Vasilogiannis dk. 61), Recep, Emircan, Atabey

Yedekler: Tarık, Gökhan, Dialiba, Bahadır

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Uğur Arslan, Ahmet, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan, Oğulcan (Erhan dk. 90+1 ?), Igor, Kerim (Cihat dk. 86 ?), Sow (Poepon dk. 66)

Yedekler: Nihat, Rıdvan, Mücahit, Kenan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Muhammed (dk. 31) (Ümraniyespor), Kerim (dk. 45 ve 73) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Alaaddin, Yasir (Ümraniyespor), Uğur Arslan, Kerim, Oğuz (Gazişehir Gaziantep)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)