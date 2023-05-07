Ümraniyespor evinde Sivasspor'u farklı geçti

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol tarafta topla buluşan Sekidika'nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde son anda ayak koyan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

18. dakikada ikiye bir yakaladıkları pozisyonda Sekidika'nın pasında Kayode ceza sahası içi sağ çaprazdan beklemeden vuruşunu yaptı. Savunmada Caner Osmanpaşa'nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere gitti.

22. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Epureanu'nun içeri çevirdiği top, Murat Paluli'ye çarptı. Pozisyona yakın olan hakem Burak Şeker, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in sağ ayağı ile sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muammer'in sağından filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içi sol taraftan yaptığı ortada Gradel'in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

45+2. dakikada Mustapha Yatabare, Tomislav Glumac ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında Sivasspor korner kullanmak üzereyken Glumac, Yatabare'nin müdahalesi ile topsuz alanda ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda Yatabare'ye yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal ederek, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ taraftan yaptığı ortada Caicedo'nun kafa vuruşu sonrası uzak direğinin dibinden auta gitti.

76. dakikada Oğuz'un sağ taraftan ortasında kala önünden Geraldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Umut Nayir'in dönen topa gelişine yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

82. dakikada Sekidika, sol taraftan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Umut Nayır'dan seken topta Kayode şutunu çekti ama meşin yuvarlak auta çıktı.

90+1. dakikada Umut Nayir'ın topuk pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ ayağı ile yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur Sarı

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Valentin Gheorghe (Oğuz Gürbulak dk. 46), Tomislav Glumac, Alexandru Epureanu, Onur Ayık (Mustafa Eser dk. 78), Geraldo (Mrsic dk. 58), Isaac Sackey (Fatih Şanlıtürk dk. 71), Serkan Göksu, Jesse Sekidika, Umut Nayir, Olarenwaju Kayode

Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Mert Yılmaz, Yunus Mertoğlu, Popov, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Caicedo dk. 46), Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Hakan Arslan dk. 82 ?), Fredrik Ulvestad, Samu Saiz (N'Jie dk. 79), Erdoğan Yeşilyurt (Robin Yalçın dk. 79), Max Gradel (James dk. 83 ?) Mustapha Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Emre Gökay, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Umut Nayir (dk. 7, 24 pen. ve 76), Kayode (dk. 90+1) (Ümraniyespor), Gradel (dk. 35) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Yatabare (dk. 45+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kayode, Orkun Özdemir, Gheorghe, Geraldo, Glumac, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Goutas (Sivasspor)

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu

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