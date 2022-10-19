Ümraniyespor evine dönüyor

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ümraniye temsilcisi, bu müsabakayla birlikte evine de kavuşmuş olacak. Süper Lig kriterlerini karşılayabilmesi için bakıma alınan Ümraniye Şehir Stadyumu'nda tüm işlemler tamamlandı. Ümraniyespor, Karagümrük maçıyla birlikte artık iç saha maçlarını Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasını kaldırdığı Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynayacak.

Uygar Aydın

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