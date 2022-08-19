Ümraniyespor-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım!

ÜMRANİYESPOR 0 - 0 GALATASARAY

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)

1' Mücadelede ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

4' Galatasaray Ümraniyesporlu oyuncuların savunmadan çıkarken yaptığı basit top kaybı sonrası Seferovic ile gole çok yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha uygun durumda olduğunu düşündüğü Emre Akbaba'yı topla buluşturmak istedi ancak top auta gitti.

12' Sergio Oliveira'nın pasında topla buluşan Haris Seferovic ilk etapta topun kontrolünü sağlayamadı fakat top ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Kerem'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Serkan Göksu'ya çarptı ve dışarı çıktı.

18' Ümranyespor sağdan etkili gelmek istedi. Onur'un sağ kanatta ceza sahası sağ çizgisine yakın noktadan içeri doğru yaptığı orta Bettaieb'e gelmedi ve top Muslera'da kaldı.

35' Galatasaray'da kendi yarı alanının son metrelerinde sağ taç çizgisine yakın noktada rakibini düşüren Abdülkerim Bardarkçı, maçın hakemi Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Sarı Kart - Abdülkerim Bardakci

41' Seferovic ceza yayı önünde buluştuğu topu sol ayağıyla doğrudan kaleye göndermek istedi, kaleci Serkan üzerine gelen sert şutta hata yapmadı.

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İLK 11'LER!

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Durel, Onur Ayık, Bettaieb, Mrsic, Del Valle

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic