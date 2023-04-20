İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümraniyespor, Mustafa Er ile prensipte anlaştı

Ümraniyespor, Mustafa Er ile prensipte anlaştı
Ümraniyespor, Mustafa Er ile prensipte anlaştı

Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Ümraniyespor, Mustafa Er'le prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-beyazlılar, dün Şenol Can'la bir görüşme yapmış ancak taraflar sözleşme şartlarında mutabık kalmadığı için imzalar atılamamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 23 puanla 18. sırada yer alan Ümraniyespor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmıştı. Vakit kaybetmeden arayışlara başlayan İstanbul temsilcisi, dün Şenol Can'la bir görüşme yaptı ancak sözleşme aşamasında çıkan pürüzler sebebiyle imzalar atılamadı. Ümraniyespor, bugün son görüşmelerden sonra ise Mustafa Er ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Bursaspor'da görev yapan Er mukaveleye verilecek son detayların ardından imzalar atılacak.

Uygar Aydın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.