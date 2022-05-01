Ümraniyespor Süper Lig'de

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'de 35. haftasında Balıkesirspor'u konuk etti. Maçı 4-1 kazanan Ümraniyespor 2021-2022 Spor Toto 1. Lig Şampiyonu oldu.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren goller 3. dakikada Yacine Bammou, 24 ve 47. dakikalarda Emre Gültekin ve 37. dakikada Yonathan del Valle'den geldi. Balıkesirspor'un tek golünü 64. dakikada Berk Tosun kaydetti.

Bu sonuçla Bereket Sigorta Ümraniyespor puanını 66 yaptı ve Süper Lig çıkmayı garantiledi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Balıkesirspor 12 puanda kaldı.

Mustafa Biçer