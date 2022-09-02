Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

ÜMRANİYESPOR 0 - 0 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
11. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan oyun alanına döndü.
32. dakikada Adbdulkadir'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip olan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, dos Santos, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal Yılmaz, Onur Ayık, Gheorghe, Oğuz Gürbulak, Umut Nayir
Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Avounou, Bettaieb, del Valle, Geraldo, Mrsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Bardhi, Djaniny
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Vitor, Larsen, Siopis, Hamsik, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Umut Bozok, Gomez, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Gbamin, Bartra (Trabzonspor)
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