Ümraniyespor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Maçtan dakikalar
2. dakikada Fall'ın sol kanattan yaptığı ortada Gholizadeh'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top uzak kale direğin dibinden auta gitti.
4. dakikada Mounir'in pasında sağ tarafta topla buluşan Fabiano'nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
29. dakikada Gholizadeh'in derinlemesine verdiği pasta Fall'ın ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0
40. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içinde Epureanu, Eysseric'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını işaret etti.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay'ın solundan ağlara gitti. 1-1
45+1. dakikada Eysseric'in ceza yayı hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top, sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
50. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Fall, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Mounir'in sol taraftan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşu sonrası savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
70. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğin yanından dışarıya çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric (Ali Sühan Demirel dk. 88 ?), Malsa (Aytaç Kara dk. 73), Hadjradinovic, Gholizadeh, Mounir (Ahmet Emin Engin dk. 80 ?), Fall
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Mustafa Eskihellaç, Berat Kalkan, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Mrsic (Serkan Göksu dk. 73), Oğuz Gürbulak (Kayode dk. 87 ?), Avounou (Onur Ayık dk. 61), Geraldo (Sackey dk. 87 ?), Gheorghe (Kartal Kayra Yılmaz dk. 61), Umut Nayir
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Şanlıtürk, Sekidika
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Fall (dk. 29) (Kasımpaşa) Mrsic (dk. 41) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Eysseric (Kasımpaşa) Serkan Göksu (Ümraniyespor)
Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu
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