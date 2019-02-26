Ümraniyespor:3 Trabzonspor:1| Ümraniyespor kupada ilk yarı finalist

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Ümraniyespor 3-1 üstünlüğü ile yakaladı ve bu sonuçla birlikte kupada ilk yarı finalist Ümraniyespor oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Rodallega, Yusuf ile yaptığı duvar pasıyla ceza alanı içine girdi. Zor açıdan kaleyi düşünen Rodallega'nın şutu yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Ümraniyespor'da Serkan'ın sert şutunu Hosseini kale çizgisi önünde kafasıyla uzaklaştırdı.

24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ters pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşu az farkla auta gitti.

35. dakikada Yusuf'un pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü buldu. 0-1

42. dakikada Rodallega- Nwakaeme-Yusuf paslaşmasıyla Trabzonspor, rakip ceza alanına girdi. Yusuf'un şutunda kaleci Burak, topu kornere çeldi.

55. dakikada Yasir'in sol kanattan ortasında kaleci Uğurcan sektirdi. Topu önünde bulan Leandro, meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 1-1

62. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Trabzonspor'da Sosa'nın açtığı ortayı müsait pozisyonda Rodallega değerlendirmedi. Kolombiyalı'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

63. dakikada Hosseini'nin hava topu mücadelesinde ceza alanı içinde Atabey'e yaptığı pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

66. dakikada beyaz noktanın başına gelen Emircan, takımını öne geçiren golü attı. 2-1

71. dakikada Yasir'in ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'a yaptığı müdahaleye penaltı kararı veren hakem Alper Ulusoy, daha sonra VAR'a giderek kararını iptal etti.

81. dakikada Sosa'nı sağ kanattan ortasında sol çaprazda kontrol eden Nwakaeme'nin kaleye gönderdiği şut, direğin dibinden auta çıktı.

83. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir'in ceza alanına çevirdiği top, kaleci Burak'ı geçerek Nwakaeme ile buluştu. Müsait pozisyonda Nwakaeme'nin kale dibinden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

90+7. dakikada uzun topla kontratağa kalkan Ümraniye'de Atabey, Hüseyin'den sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir, Muhammed, Recep (Gökhan dk. 90+9 ?), Serkan, Emircan (Vasilogiannis dk. 79 ?), Atabey, Leandro (Tarık dk. 85 ?)

Yedekler: Metin, Bahadır, Uğur, Madinda

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Yusuf (Batuhan dk. 48), Rodallega

Yedekler: Arda, Muzaffer, Murat, Toure, Ali Osman, İbanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Leandro (dk. 55) (Ümraniyespor),Emircan (dk. 66 pen.), Atabey (dk. 90+7), Nwakaeme (dk. 35) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Emircan, Muhammed, Burak, Alaaddin (Ümraniyespor), Ekuban (Trabzonspor)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu



