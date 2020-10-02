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Umre için tüm hazırlıklar tamamlandı

Umre için tüm hazırlıklar tamamlandı
Umre için tüm hazırlıklar tamamlandı

Suudi Arabistan'da korona virüs (Kovid-19 ) nedeniyle ara verilen ve Pazar günü yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

Umre için tüm hazırlıklar tamamlandı - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'ın korona virüs (Kovid-19 ) önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor. Pazar günü başlayacak umre ziyaretleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, umre ziyaretleri için son hazırlıkları test etmek için Mescid-i Haram'da deneyler yaptı. Deneyler kapsamında acil durumlarla nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgi verildi. Suudi Arabistan Resmi haber ajansı SPA'ya göre umre ziyaretleri sırasında tavaf belli bir alanda ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek yapılacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği belirtildi. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği ve Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği aktarıldı.

Hac ve Umre Bakanlığı Umre İşleri Müsteşarı Abdulaziz Wazzan, Umre'ye kaydolmak için başlatılan "Umre" uygulaması üzerinden 250 binden fazla talep aldıklarını açıkladı. Wazzan, Suudi ve yabancı uyruklu kişiler için verilen izinlerin 50 bini aştığını bildirdi. Öte yandan Suudi yetkililer, geçtiğimiz günlerde, 4 Ekim Pazar gününden itibaren yerli Müslümanların umre yapmasına izin verileceğini ve yurt dışından gelecek ziyaretçiler 1 Kasım'dan itibaren umre ziyaretlerini gerçekleştirebileceğini aktarmıştı.

Hamad Alnajjar

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