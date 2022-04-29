Umre ve Kudüs turları kayıt başvurusu e-Devlet Kapısı'nda yerini aldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada:

''Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Umre'ye veya Kudüs'e gitmek için, talep ettikleri turun ücretini anlaşmalı bankalara yatıran vatandaşlarımız kayıt işlemlerini e-Devlet Kapısı'ndan yapabilecekler. Söz konusu hizmet kapsamında Umre ve Kudüs Turları Kayıt Başvurusuna ilişkin kayıt oluşturma, birlikte gidilecek kişilerle grup oluşturma, kayıt güncelleme, kayıt silme, tur ve oda tipi güncelleme işlemleri yapılabilecek'' denildi.





Cem Radış