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Umre yasağı kutsal topraklardakileri de üzdü

Umre yasağı kutsal topraklardakileri de üzdü
Umre yasağı kutsal topraklardakileri de üzdü

Suudi Arabistan’ın korona virüsü nedeniyle umre ziyaretini geçici süre durdurması, kutsal topraklarda umre ziyareti yapanları da üzdü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından korona virüsüne karşı tedbir amaçlı umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını belirten bir açıklama yayınlanmıştı. Mescid-i Nebevi'de umre ziyaretinde bulunan Türk vatandaşları konuya ilişkin yorumda bulundu. Umre ziyareti yapan Halil İbrahim Akta, “Tabii hükümet olarak karar alınmış. Türk umrecilerimizi sanırım haberlerden okuyabildiğimiz kadarıyla bugün uçaktan indirmişler bildiğimiz kadarıyla, tam emin değiliz. Olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var benim görüşürüm bu. Tabii karar artık alınmış Türk hükümetimiz ne düşünüyor tabi nasip olursa cumartesi döneceğiz çok da vakıf değiliz konuya” dedi.

Umre ziyareti yapan bir diğer Türk vatandaşı ise, “Mutlaka bunlar da insanlar için alınmış bir önlemdir. Bununla ilgili Türk hükümeti ve Suudi hükümetinin ortak çalışmaları sonucunda mutlaka bir karara bağlanır” ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüsü vakası dünya genelinde 82 bini geçerken, virüs nedeniyle ölü sayısı ise 2 bin 800'ü geçti.

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