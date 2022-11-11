İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Umre'de rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Umre'de rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Umre'de rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla yurda getirildi.

Umre’de rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi - Tıkla İzle

Umre yapmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da zatürre teşhisi koyulan ve solunum yetmezliği nedeniyle Mekke'de tedavi altına alınan G.Ö. (49) ile beyin kanaması geçiren Z.A. (58) tedavileri yapılmak üzere akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. Hastaları taşıyan ambulans uçak saat 23.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Hastalardan solunum yetmezliği yaşayan G.Ö. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, beyin kanaması geçiren Z.A. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslar ile nakledildi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.