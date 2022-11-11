Umre'de rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Umre yapmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da zatürre teşhisi koyulan ve solunum yetmezliği nedeniyle Mekke'de tedavi altına alınan G.Ö. (49) ile beyin kanaması geçiren Z.A. (58) tedavileri yapılmak üzere akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. Hastaları taşıyan ambulans uçak saat 23.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Hastalardan solunum yetmezliği yaşayan G.Ö. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, beyin kanaması geçiren Z.A. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslar ile nakledildi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog



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