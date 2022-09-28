Umuda yolculuk Kimsesizler Mezarlığı'nda son buldu

Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek, tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.

Cansız bedenleri deniz yüzeyinden alınan 6 düzensiz göçmen, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan 6 düzensiz göçmenin cenazesini defnetmek için 15 gün içinde başvuru olmadı. Yasal bekleme sürecinin ardından 6 düzensiz göçmenin cenazesi Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Şehir Yeni Mezarlığı'ndaki, Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.

Aykut Kurt - Bekir Tosun



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