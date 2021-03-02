Umudum Olur Musun Derneği yardımlarına büyük bir hızla devam ediyor

İş hayatına başladığı 1994 yılından bu yana insanlara, hayvanlara kısacası ulaşabildiği her canlıya yardım elini uzattığını bildiren iş insanı Erdoğan Uludağ, daha çok insana ulaşabilmek için 2019 yılında Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği ile işbirliği yaptıklarını bildirdi.

Uludağ, “Dünya güzelimiz Azra Akın'ın dernek başkan vekili olarak görev yaptığı dernek, annesi ile birlikte cezaevinde yaşamak zorunda kalan çocuklar için de yardım çalışması başlatmıştır. Çocukların cezaevi şartlarından etkilenmemesi için ev tipi ceza evlerinde yaşaması çağrısında bulunduk. Bizim ve Azra Akın'ın çabaları meyvesini vermeye başladı.” ifadesini kullandı.

Derneğin yaptıklarının bunlarla sınırlı kalmadığını belirten Uludağ, 50'den fazla gönüllü üyesiyle veresiye defterlerinin kapatılması, Yeşil Çam emektarlarına destek olunması, afetler sonrası desteğe ihtiyaç duyan kişilere yardım eli uzatılması, cinsel ve fiziksel istismara uğrayan insanlara hukuki ve psikolojik destek sağlanması, eğitim desteğine ihtiyacı olan çocuklara tablet vb. yardımların ulaştırılması gibi çok sayıda iyiliğe imza attıklarını söyledi.

Dernek bünyesinde aralarında doktor, avukat, sanatçı, iş insanı, oyuncu gibi çok sayıda meslekten 50'den fazla gönüllü bulunduğunu bildiren Erdoğan Uludağ, yapılan çalışmalarla bu sayının her geçen gün arttığını belirtti.

Pandemi sürecinde, özelikle uzaktan eğitimde ekonomik sıkıntıları nedeni ile teknolojiye ulaşamayan çocuklara yardım eden derneğin bu zamana kadar 750 öğrenciye tablet ulaştırdığını ifade eden Uludağ, “Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen aracılığıyla ihtiyacı olduğu tespit edilen 2 bin çocuğa ulaştık. Bu çocuklara kitap, mont ve oyuncak desteği de sağladık. Çetin kış şartlarında barınma, ısınma ve erzak sıkıntısı çeken çok sayıda aileye ulaşarak umut olmaya devam ediyoruz”dedi.

Behçet Aksoy