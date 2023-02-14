Umudun adı Hatay oldu, baba ile kızı enkaz altından ekiplere el salladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'dan umutları yeşerten güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında baba ile kızına sağ olarak ulaştı. Kocaeli Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri baba ile kızını enkazın altından kurtarmak için uğraşıyor. Deprem afetinin 9. gününde umutları yeşerten güzel haber herkes tarafından sevinçle karşılandı.

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