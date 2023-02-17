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Umudun adı Mustafa oldu, depremden 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı

Umudun adı Mustafa oldu, depremden 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı
Umudun adı Mustafa oldu, depremden 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da depremden 261 saat sonra Mustafa Avcı adlı vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı.

Umudun adı Mustafa oldu, depremden 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı - Tıkla İzle

Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken enkazdan çıkarıldığı sırada el sallayıp ekipleri alkışlaması herkesi sevince boğdu.

Depremden 260 ve 261 saat sonra inanılmaz kurtuluşların yaşandığı o hastane havadan görüntülendi

Hatay'da yaşanan depremin ardından 260 ve 261 saat sonra özel bir hastanenin enkazından çıkartılan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'nun mahsur kaldığı hastane enkazı havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Hatay'da büyük bir yıkıcı etki oluşturmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem, yüzlerce evi yıkarken binlerce eve de hasar verdi.

Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği 260. saatte özel bir hastanenin enkazında ses duyuldu. Bunun üzerine ekipler yaptığı çalışmada enkazda 2 kişi olduğunu tespit ederken önce Mehmet Ali Şakiroğlu (26) ardından ise Mustafa Avcı enkazdan çıkartılarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

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