Umursamaz sürücünün davranışı diğer sürücüleri çileden çıkardı

Görüntüler, E-5 karayolu Mecidiyeköy'den Zincirlikluyu istikametinde kaydedildi. Bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir kadın sürücünün kucağında bulunan köpek ile onlarca aracın içerisinde seyir halinde olduğu görüldü. Sürücünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması sürücüleri çileden çıkardı. Öte yandan sürücünün kucağında bulunan köpeğin zaman zaman kafasını camdan dışarı çıkardığı görüldü. Bir süre daha trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.