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Umursamaz sürücünün davranışı diğer sürücüleri çileden çıkardı

Umursamaz sürücünün davranışı diğer sürücüleri çileden çıkardı
Umursamaz sürücünün davranışı diğer sürücüleri çileden çıkardı

İstanbul’da hergün binlerce aracın trafiğe çıktığı E-5 karayolunda bir sürücünün kucağında köpek ile araç kullanması diğer sürücüleri çileden çıkardı.

Umursamaz sürücünün davranışı diğer sürücüleri çileden çıkardı - Tıkla İzle

Görüntüler, E-5 karayolu Mecidiyeköy'den Zincirlikluyu istikametinde kaydedildi. Bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir kadın sürücünün kucağında bulunan köpek ile onlarca aracın içerisinde seyir halinde olduğu görüldü. Sürücünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması sürücüleri çileden çıkardı. Öte yandan sürücünün kucağında bulunan köpeğin zaman zaman kafasını camdan dışarı çıkardığı görüldü. Bir süre daha trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.

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