Umut Bozok 11. golüne ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Umut Bozok attığı gollerle takımını sırtlıyor. Umut, Kayserispor maçının 36. dakikasında rakip fileleri havalandırırken, 53'te Ahmet Engin'in attığı golü de hazırlayan isim oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu performans ile 11. golüne ulaşırken, 5. asistine imza atmış oldu.

Forma giydiği son 6 maçta 5 gol kaydeden başarılı futbolcu, Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında Fatih Karagümrüklü Pesic'in ardından Trabzonsporlu Cornelius ile 2. sırada yer alıyor.

Bora Akyol

