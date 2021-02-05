Umut Bulut 500. maçına çıktı

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formalarını giyen Umut Bulut Süper Lig'de 5. kez 'dalya' dedi. Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 2 oyuncu arasında yer alan tecrübeli golcü Süper Lig'de 503 maça çıkan Oğuz Çetin'in gerisinde 500 maçla en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu.

Süper Lig'de 500 karşılaşmada 163 gole imza atan Umut Bulut, kariyeri boyunca 719 karşılaşmaya çıktı. 500'ü Süper Lig, 17'si U21 Ligi, 3'ü Türkiye Süper Kupası, 76'sı Türkiye Kupası, 38'i 3.Lig, 30'u 2.Lig, 25'i Avrupa Şampiyonası, 10'u Dünya Şampiyonası, 26'sı özel maç, 4'ü de özel turnuva ve kupa maçına çıkan forvet oyuncusu, 499 Süper Lig maçında 163 gol kaydedip, 43 asist yaptı.

Yeni Malatyaspor'la bu sezon 20 maça çıkan Umut'un toplam 4 golü bulunuyor.

21 yılda 230 gol

1999-2000 yıllarında Petrol Ofisi takımında amatörde futbola başlayan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonelliğe geçen Bulut, sırasıyla Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da forma giydi. Bulut, 2020 sezonundan itibaren ise Yeni Malatyaspor'da forma giyiyor.

Süper Lig'le beraber futbol kariyeri boyunca U21 Ligi, Türkiye Süper Kupası, Türkiye Kupası, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig, Süper Lig, Özel Turnuva ve Kupalar, Özel Maçlar, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda 739 maça çıkan Umut Bulut'un kariyerindeki gol sayısı ise 230.

Numan Güder

