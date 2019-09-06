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Umut Bulut 6. kez kırmızı gördü

Umut Bulut 6. kez kırmızı gördü
Umut Bulut 6. kez kırmızı gördü

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut, karıyerinde 6. kez kırmızı kart gördü.

Profesyonel futbol karıyerinde 7 farklı takımda 21 sezondur forma giyen Umut Bulut, 603 müsabakada 6 kez kırmızı kart gördü. 1999/2000 sezonunda Petrol Ofisi'nde profesyonel futbol yaşantısına başlayan Kayserili futbolcu, 603 maçta 64 kez sarı kart görürken 6 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Umut Bulut, Trabzonspor forması ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonunda, Galatasaray forması ile 2012-2013 ve 2015-2016 sezonunda, İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında 2017-2018 ve 2019-2020 sezonunda kırmızı kart gördü.

Tecrübeli futbolcu, geçen hafta Kayseri'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Yüksel Yıkılmaz

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