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‘Umut' katillerine 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet

‘Umut' katillerine 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet
‘Umut' katillerine 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet

Edirne'de 2014 yılında Bulgaristan sınırında ölü bulunan Afganistan uyruklu 5'i çocuk, 9 kaçağın failleri Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkutay’a 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28'er yıl hapis cezası verildi.

2014 yılının Nisan ayında Edirne'nin Budakdoğanca köyü yakınlarında Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede köylüler tarafından yapılan ihbarla jandarma ekipleri tarafından 5'i çocuk toplam 9 Afgan uyruklu kaçağın cesedi bulundu.

Donarak değil, av tüfeğiyle vurularak öldüler 

İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetlerin otopsi sonucunda, şahısların donarak ölmedikleri 4'ünün av tüfeğiyle vurulduğu diğerlerinin de başlarına sert cisimlerle vurmak suretiyle öldürüldükleri tespit edildi. Göçmenlerin üzerlerinde bulunan ziynet eşyalarının da gasp edildiği tespit edildi.

Katiller ‘çoban' çıktı 

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan soruşturmada, söz konusu cinayetleri işledikleri düşünülen köyde çobanlık yaptıkları ve bir süre sonra Adana'ya kaçtıkları tespit edilen Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkütay şüpheli olarak yakalanarak tutuklandı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara 'kasten öldürme ve nitelikli yağma' suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar Kuruoğlu ve Yünkütay hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan da iki kez olmak üzere 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet 

Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme, Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkutay'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan da 28'er yıl hapis cezasına çarptırdı.  

Koray Ustabaşı
 

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